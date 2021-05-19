كركوك.. ضرورة التنسيق بين البيشمركة والجيش

2021/05/19 | 13:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت يوم الاربعاء، عملية امنية واسعة ضد تنظيم داعش الارهابي بمحافظة كركوك.

واوضح مصدر مطلع لـPUKmedia: ان العملية انطلقت اليوم، من 3 محاور، نحو مناطق "وادي شاي وقرية العصرية ووادي زغيتون" موضحا، ان قوات "الجيش الاتحادي والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية"، شرعت بالعملية.

واضاف: ان قوات بيشمركة كوردستان لم تشارك في العمليات التي تدار باسناد جوي مكثف.

واكد، ضرورة منع تسلل الارهابيين، واشغال الفراغ الامني بين الجيش الاتحادي وقوات بيشمركة كوردستان، لافتا الى ان مجاميع داعش تستطيع لحد الان الحاق الاذى بالمواطنين الابرياء.

وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت اليوم، عن انطلاق عملية امنية من 3 محاور ضد ارهابيي داعش في كركوك.

PUKmedia خاص

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