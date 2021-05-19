وكالة الاستخبارات: القبض على ستة إرهابيين في كركوك

2021/05/19 | 13:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، عن القبض على ستة إرهابيين في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "من خلال المتابعة المستمرة للأهداف المطلوبة والصادرة بحقهم مذكرات قبض من عناصر عصابات داعش الارهابي وباشراف ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ستة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة ( ٤ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".

واضافت ان "احدهم عمل مسؤول مايسمى المضخات والحراقات وتقديم الدعم اللوجستي والالي وكذلك مقاتل ضمن صفوف داعش، والثاني عمل على تقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش في محافظة كركوك، فيما عمل الارهابي الثالث من ضمن المشتركين بمجزرة سبايكر، اما الارهابيين الثلاث فهم مطلوبين وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم وفق الارهاب"، مشيرة الى انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا بالاعتراف واحالتهم الى جهات الطلب".

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