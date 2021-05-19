الامن النيابية تعلق بشأن تحويل حملة الشهادات من السلك العسكري الى المدني

2021/05/19 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، على ضرورة تحويل حملة الشهادات العليا من السلك العسكري الى المدني، مؤكدة متابعتها لتطبيق قانون التحويل في الوزارات الأمنية.

وقال عضو اللجنة نعيم الگعود في تصريح له، اليوم (19 آيار 2021) أن "الكثير من منتسبي الشرطة والجيش لديهم شهادات عليا من الاختصاصات كافة "، مبينا أن "تحويل حملة الشهادات لم يفعل حتى الآن".

وأضاف أن "اللجنة ستكون لها زيارة لوزارتي الدفاع والداخلية لمتابعة هذا الملف وتنفيذه"، مشيرا إلى أن "هذا الملف مهم جدا والوزارات الأمنية بحاجة إلى تلك الكفاءات لخدمة وزاراتهم".

بدوره، شدد عضو اللجنة بدر الزيادي على "ضرورة تطبيق فقرة تحويل حملة الشهادات العليا من السلك العسكري الى المدني".

وأكد أن "الوزارتين الأمنيتين شكلتا لجانا لتحديد الاسماء الراغبين بالتحويل"، موضحا أن "لجنة الأمن سوف تتابع تطبيق القانون في الوزارات الأمنية".

وأعلنت وزارة الداخلية، في 10 آيار الحالي، تشكيل لجنة للنظر بطلبات المشمولين بالمادة 12/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الخاصة بتحويل المراتب من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في الوزارة نفسها.

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