2021/05/19 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بايدن “مازحاً” يهدد صحفيا بدهسه لدى سؤاله عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن “مازحاً” يهدد صحفيا بدهسه لدى سؤاله عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن “مازحاً” يهدد صحفيا بدهسه لدى سؤاله عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).