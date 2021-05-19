لماذا يجب على العراق ان ينصر القدس ؟

2021/05/19 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

طالما رأت إسرائيل في العراق عدوا

والسبب هو عقائديا, لذلك، سعت لتدمير

العراق بصورة مباشرة مثل الحروب وأخرها

(حرب الخليج الثالثة) او غير مباشر اي عن

طريق العملاء والدسائس.

والامث

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