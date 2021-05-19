وكالة الاستخبارات: القبض على 6 إرهابيين في كركوك

2021/05/19 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على ستة إرهابيين من عصابات داعش في محافظة كركوك.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة المستمرة للأهداف المطلوبة والصادرة بحقهم مذكرات قبض من عناصر عصابات داعش الارهابي وباشراف ومتابعة ميدانية من قبل السيد وكيل الاستخبارات، فقد تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ستة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة ( ٤ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي والذي عمل احدهم مسؤول مايسمى المضخات والحراقات وتقديم الدعم اللوجستي والالي وكذلك مقاتل ضمن صفوف داعش، والارهابي الثاني عمل على تقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش في محافظة كركوك، فيما عمل الارهابي الثالث من ضمن المشتركين بمجزرة سبايكر، اما الارهابيين الثلاث فهم مطلوبين وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم وفق الارهاب".

واضاف البيان انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا بالاعتراف واحالتهم الى جهات الطلب".

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