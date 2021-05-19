2021/05/19 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاربعاء ضبط ادوية مهربة في احدى السيطرات في بغداد.

وقال اعلام المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان تم العثور على ادوية مهربة في سيطرة الشعب كانت محملة على متن (5) برادات حمل مارة بالسيطرة، وتم اكتشافها بواسطة عجلات فحص المركبات السونار ( m60 ) المتواجدة بالسيطرة وبعد الكشف الدقيق تبين انها بدون اي اوراق اصولية

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتسليم السائقين والعجلات الى الجهات ذات العلاقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة المتفجرات تضبط 5 برادات محملة بادوية مهربة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة المتفجرات تضبط 5 برادات محملة بادوية مهربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).