نزعات الزعامة والسبات المقيم - اشرف عتريس

2021/05/19 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشرف_عتريس رغم أن العرب يملكون كل المقومات التي تجعلهم قوى عظمى في العالم بلا تهويل ولا توهم غير انهم يفضلون الإستعلاء والمكابرة والاتهام بعضهم البعض بالخيانة وكانت الوحدة فكرة مشروعا قوميا لزعيم حقيقى سخروا منه واتهموه بالرعونة وهم الاعداء الحقيقيين له حتى الآن وهناك من لايؤمن بهذا ويبرر جهله بدولجية وانانية شديدة نتاج 40 سنة جهل على الاقل تم تدمير فيها الوعى الجمعى بغباء شديد ورغبة أشد فى ......





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