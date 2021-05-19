النقل تعلن عن موعد انطلاق الرحلة الأخيرة لإجلاء العراقيين من الهند

2021/05/19 | 14:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، موعد انطلاق الرحلة الاخيرة لاجلاء العراقيين العالقين في الهند.وذكرت الوزارة في بيان، إنها “ستسير رحلة جوية يوم الجمعة الموافق 21 آيار 2021 لاجلاء العراقيين العالقين في الهند”.

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