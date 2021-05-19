2021/05/19 | 14:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك أن “التطبيع مع إسرائيل سيستمر في كل الأحوال”.

وقال حمدوك في حوار مع صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن “التطبيع مع اسرائيل ستستمر في كل الأحوال، هذه مصلحتنا ونحن نرغب فيها، التزمنا وسنظل ملتزمين ونحن مصميون جداً على الالتزام بالاتفاق مع اسرائيل”.

وحسب موقع “i24 news” جاءت تصريحات حمدوك خلال مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان في العاصمة الفرنسية.

التالي

منذ 5 ساعات

فرنسا ومصر والأردن تقدم مشروع قرار أممي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

منذ 18 ساعة

استخدام العلوم النووية لحماية حيوان وحيد القرن الأفريقي

منذ 19 ساعة

علماء “فيسبوك” يعلّمون الذكاء الاصطناعي ما يجب نسيانه من بيانات

منذ 23 ساعة

لينوفو تدشن علامة جديدة لملحقات الحاسوب

منذ 23 ساعة

قوة أمنية تعتقل الطبيب حامد اللامي

منذ يوم واحد

ميشال عون يتبرأ من تصريحات وزير الخارجية اللبناني عن دول الخليج

منذ يوم واحد

حسابات مستخدمي أجهزة إيشلون للياقة البدنية عُرضة للقرصنة

منذ يوم واحد

تحديد موعد الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا

منذ يوم واحد

أين الخطأ في برشلونة؟

منذ يوم واحد

ترامب يعود إلى المشهد عبر مؤتمر الحزب الجمهوري في يونيو

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمدوك: لن نتراجع عن التطبيع مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمدوك: لن نتراجع عن التطبيع مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).