الإعلام الأمني: القبض على متهمين بالإرهاب وضبط أسلحة ومواد متفجرة في بغداد

2021/05/19 | 14:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن القبض على متهمين بالإرهاب وضبط أسلحة ومواد متفجرة في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد مستمرة بالفعاليات الأمنية لفرق وتشكيلات القيادة لمحاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قواطع المسؤولية"، مبينةً أنَّ "فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، وضبط أسلحة غير مرخصة، فضلاً عن تامين الحماية للمراكز الانتخابية ضمن قاطع المسؤولية".

واضافت ان "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية القت القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب"، مشيرة الى انه "تم القبض على سبعة متهمين بترويج المخدرات، والقبض على عدد آخر من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ومصادرة أسلحة وعبوات ناسفة، واعتدة ثقيلة مختلفة".

واكدت ان "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، والقبض على متهم بترويج المواد المخدرة، ومتهم آخر بالسرقة، وضبط أسلحة واعتدة ومواد مخدرة".

واوضحت ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم بترويج المخدرات، وضبط مواد مخدرة، وأسلحة غير مرخصة، وأدوية مخالفة للتعليمات الصحية، بالاضافة إلَى ضبط عَدَد مِن العَجَلاتِ الَّتِي لَا تحْملُ أوْراقاً ثبوتيَّة في جانبي الكرخِ والرُّصَافَة، فضلاً عَن غَلق عَدَد مِن المحَالِ وَالمَلاَعِب وَالمَقَاهي المُخَالفَة للتعليمات الصحية".

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