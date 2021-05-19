الصحة: عودة الجماهير الرياضية للملاعب مرهون بهذا الشرط

2021/05/19 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر، الاربعاء، الجماهير الرياضية بالاسراع لتلقي اللقاح سعيا لتخفيف الاجراءات الوقائية وعودة الجماهير الى مدرجات الملاعب من جديد.

وقال البدر في تصريح تابعه NRT عربية (19 آيار 2021)، إن "عدد متلقي اللقاح في العراق هو اقل من النصف مليون شخص، ومن تلقى الجرعيتن هم ثمانون ألفا وهذا العدد يشكل نسبة بعيدة جدا عن النسبة التي حددها خبراء الصحة العالمية وخبراء علم الوبائيات".

واوضح البدر أن "النسبة التي تم تحديدها عالميا تتراوح مابين الـ 80% و 85 % من متلقي اللقاح كجرعتين في المجتمع، بعدها من الممكن تخفيف الاجراءات الاحترازية وعودة الجماهير الى الملاعب"، لافتا إلى أن "هذا القرار مرهون بلجنة الصحة والسلامة العليا حصرا وحسب المستجدات الوبائية".

وفي ختام حديثه دعا البدر "جميع الجماهير الرياضية للمسارعة بتلقي اللقاحات للوصول الى النسبة المطلوبة".

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