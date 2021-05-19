قائمة بسعر صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاربعاء

2021/05/19 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، الاربعاء، قائمة باسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاربعاء.

وسجلت اسعار صرف الدولار بحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (19 ايار 2021)، ما يلي:

بغداد - بورصة الكفاح

148,650

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

148,000

149,000

——————————————

البصرة / بورصة

148,800

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اربيل / بورصة

148,800

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النجف / بورصة

148,750

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