التربية تنفي صدور قرارات بشأن العام الدراسي الحالي وتؤكد: الحسم خلال الأسبوع المقبل

2021/05/19 | 14:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، صدور قرارات بشأن العام الدراسي، فيما اشارت الى ان اجتماعا مرتقبا سيعقد الاسبوع المقبل حول انهاء العام الدراسي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي، ان “ما نشر بشان احتساب درجة نصف السنة كنتيجة نهائية وتحديد مواعيد الاختبارات والامتحانات، هي اخبار عارية عن الصحة”، مبينا ان […]

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