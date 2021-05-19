2021/05/19 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن الحكومة تبنَّت دعم القطاع الخاص وتوفير مستلزمات تطويره، فيما شدد على ضرورة تذليل العقبات وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى اليوم، زيارة الى عدد من مواقع شركات الإنتاج الزراعي والحيواني في محافظة واسط، واطلع على سير العمل فيها وحث العاملين على بذل اقصى الجهود من اجل زيادة الانتاح وتحسين نوعيته، كما استمع الى شكاوى ومقترحات القائمين عليها".

وأكد الكاظمي " أهمية النهوض بالواقع الزراعي في العراق الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال العقود الماضية نتيجة الحروب والصراعات، وايضاً بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد الذي حال دون أن يكون القطاع الزراعي متصدرا لبقية القطاعات بعد النفط".

وبين أن "الحكومة وفي اطار منهج الإصلاح الاقتصادي بعيد المدى الذي خططت له، تبنت دعم القطاع الخاص، وتوفير مستلزمات تطويره لاهميته في تنشيط الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مشدداً على ضرورة "تذليل العقبات وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي للعمل في جميع المجالات لاسيما القطاع الزراعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحكومة تبنَّت دعمَ القطاع الخاص وتوفير مستلزمات تطويره) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الحكومة تبنَّت دعمَ القطاع الخاص وتوفير مستلزمات تطويره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).