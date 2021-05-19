حول اعمال القتل الجماعية ضد الفلسطينيين وسبيل حل الواقعي! - توما حميد

2021/05/19 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد يتم تصوير الاحداث الحالية في فلسطين من قبل الحكومة الإسرائيلية وقادة الغرب واعلامه والدول العربية وحتى بعض قوى الإسلام السياسي كأنها حرب بين حماس وإسرائيل، في حين ان الواقع يشير الا انها لا تتعدى اعمال قتل جماعية تقوم بها الدولة الإسرائيلية وجيشها ضد الفلسطينيين.



يجب ان لا ننسى ان الاحدث الحالية هي ليست حرب بين دولتين ذات سيادة، بل حملة تقوم به دولة تمتلك واحدا من اقوى جيوش العالم ضد جماهير لا حول ......





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