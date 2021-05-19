عن القضية الفلسطينية -2- - فؤاد الصلاحي

2021/05/19 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي قضية تمتد لأكثر من قرن من الزمان وفق تحيز الغرب الرأسمالي وامريكا خصوصا تجاه إسرائيل ورفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بارضه ودولته رغم اعتراف عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة الأممية الا ان مجلس الامن -مجلس الكبار ومعه الاخرون من نفس الصفة – يرفضون الاعتراف بدولة فلسطين او انهاء النزاع المتبقي من القرن الماضي الذي شهد نهاية الحقبة الكولونيالية ..



المسألة اليهودية تاريخيا لم تكن مشكلة ......





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