2021/05/19 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني انتقدت تركيا، اليوم الأربعاء، ما وصفتها بالاتهامات الأمريكية الباطلة ضد رئيسها رجب طيب أردوغان.وقالت الخارجية التركية في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني”: ندعو الولايات المتحدة لبذل الجهد من أجل إيقاف الهجمات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تنتقد حديث واشنطن عن أردوغان: تهم باطلة المركز الخبري الوطني.

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