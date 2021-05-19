الكاظمي: الحكومة تبنت دعم القطاع الخاص وماضية لجذب الاستثمارات للقطاع الزراعي

2021/05/19 | 14:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى عدد من مواقع شركات الإنتاج الزراعي والحيواني في محافظة واسط، اطلع خلالها على سير العمل فيها، وحث العاملين على بذل اقصى الجهود من أجل زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، كما …

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