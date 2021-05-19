"أوابك": 29.9 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال بالربع الأول

2021/05/19 | 14:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: قالت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من عام 2021 بلغت 29.9 مليون طن مقابل 27 مليوناً بالربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو على أساس سنوي …

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