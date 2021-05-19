2021/05/19 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعيد فرنسا اليوم الأربعاء افتتاح الحانات والمقاهي والمطاعم التي تحتوي على مناطق مفتوحة، وبـ50% من سعتها الإجمالية، بعدما ظلت مغلقة طوال سبعة أشهر تقريبا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وينطبق نفس الشيء على دور السينما، والمسارح، والمتاحف، التي ستفتح أبوابها مع الالتزام بسعة لا تتجاوز 35 %، في إطار المرحلة الجديدة من تخفيف التصعيد ضد الفيروس، تشمل أيضا السماح بإعادة فتح المتاجر غير الأساسية.

وأرجئ موعد حظر التجول ساعاتين، ليبدأ في التاسعة مساء بدل السابعة.

وجاءت هذه الخطوة، بعدما شهدت البلاد انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة في الأسابيع الماضية.

وتتوقع الحكومة مزيدا من التخفيف في 9 يونيو (حزيران)، وإطلاق حملة السياحة الصيفية للزوار الأجانب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تعيد فتح الحانات والمطاعم والمنشآت الثقافية والترفيهية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تعيد فتح الحانات والمطاعم والمنشآت الثقافية والترفيهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).