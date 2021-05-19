ريواز فائق: برلمان كوردستان يجب ان يمثل جميع الاطراف

2021/05/19 | 14:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئيسة برلمان كوردستان يوم الاربعاء، ضرورة استشارة الكتل البرلمانية بشأن الدستور.

وقالت رئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواز فائق خلال مشاركتها في مؤتمر الوحدة والدستور: من الضروري وضع الخيارات امامنا لمعالجة المسائل الخلافية وكذلك لا نرغب ان التخلي عن المناطق المستقطعة من الاقليم.

واضاف: يجب ان نستشير الكتل البرلمانية بشأن الدستور وان يكون هنالك رأي للمؤسسات الاكاديمية حول الدستور.

واشارت الى، ان رئاسة البرلمان زارت الاطراف الكوردستانية، لافتة الى ان الاطراف اجرت مباحثات مع البرلمان حول الدستور، مؤكدة ان برلمان كوردستان يجب ان يمثل الاطراف كافة.

PUKmedia خاص

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