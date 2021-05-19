فريق الدفاع عن معتقلي دهوك: لائحة تصحيح القرار التمييزي جاهزة

2021/05/19 | 14:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن فريق الدفاع عن معتقلي دهوك، يوم الاربعاء، عن موعد تقديم لائحة تصحيح القرار التمييزي، الى محكمة التمييز في اقليم كوردستان.

وقال المحامي بشدار حسين، عضو فريق الدفاع عن معتقلي دهوك لـPUKmedia: ان الصياغة الاخيرة للائحة القرار التمييزي مازالت مستمرة، موضحا، انه من المقرر ان تقدم اللائحة الى محكمة التمييز يوم غد الخميس، وسيعقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة العاشرة صباحا.

واضاف: ان موجة الادانات والاستنكارات المحلية والدولية لقرار محكمة التمييز باقليم كوردستان بالمصادقة على سجن معتقلي دهوك لمدة 6 سنوات، تزداد يوميا، مشيرا الى ان المعتقلين لم يسمح لهم لحد الان بلقاء عوائلهم، وكان اخر اتصال هاتفي بينهم وبين ذويهم قبل عيد الفطر بـ 3 ايام، واستغرق نصف دقيقة فقط.

واكد ان جهود فريق الدفاع ستستمر دفاعا عن المعتقلين، معربا عن التفاؤل بحسم القضية لصالح المعتقلين والرأي العام المحلي والدولي، بوجود دول كبيرة تتابع القضية عن كثب، اضافة الى منظمات معنية بحقوق الصحافة وحقوق الانسان والاحزاب التي ساندت وتساند قضية معتقلي دهوك.

وكان قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان في 2121/4/28، بالمصادقة على سجن صحفيين وناشطين في دهوك، الكثير من الاستنكار والغضب على مختلف الصعد.

وكان 3 قضاة من اصل 5، صادقوا على قرار الحكم الذي ترك اصداء محلية ودولية وموجة من التنديد والغضب كما لاقى الحكم استنكارا جماهيرا كبيرا، وايضا شكوك جدية من استقلال القضاء في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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