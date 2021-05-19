2021/05/19 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

1738 مشاهدة

حمل مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى، علي مهدي عجيل، جهات مدعومة من دول الخارج مسؤولية القيام باعمال قتل واغتيال الناشطين.

وقال عجيل في تصريح لـNRT عربية، اليوم (19 آيار 2021) أن "الجهات التي تخطف الناشطين وتقتلهم وتنفذ عمليات الاغتيال هي فصائل مسلحة تنتمي للكثير من الدول بينها إيران وتركيا و مايسمى بمعارضة الخارجة المتمثلة بحزب البعث"، مبينا ان "تلك المجاميع تسرح وتمرح في العراق وليس هنالك اي دولة أو قانون يردعهم".

واضاف ان "البيانات الحكومية التي تدعي التوصل إلى كشف خيوط جرائم الاختطاف والتغييب القصري لاصحة لها"، مشيرا الى ان "ما يجري هو العكس تماما حيث تعمل أجهزة أمنية على تذويب عمليات اختطاف الناشط سجاد العراقي وعلي جاسب وغيره من المختطفين، ولا يوجد اي بحث حقيقي عن الخاطفين".

وأوضح أن "وزير المالية لا يتعاون معنا في صرف مستحقات الشهداء والجرحى الا بعد المطالبات والمناشدات"، مبينا "وجود معوقات كثيرة امام صرف المستحقات مثل الموقف الأمني وموقف الاستخبارات وروتين بعض دوائر الذي يقتل إنجاز معاملات الشهداء والجرحى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة ذي قار تكشف هوية قتلة الناشطين والجهة الرافضة لتحرير علي جاسب وسجاد العراقي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة ذي قار تكشف هوية قتلة الناشطين والجهة الرافضة لتحرير علي جاسب وسجاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).