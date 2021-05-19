فيفا يدرس مقترحا سعوديا حول كأس العالم

2021/05/19 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم باقتراح لدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرة كل سنتين بدلا من أربع كما هو معمول منذ انطلاق المسابقة عام 1930، بحسب ما جاء في جدول أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا) الحادي والسبعين.

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