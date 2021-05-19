الأمن والدفاع تتحدث عن قانون لتحويل المنتسبين من حملة الشهادات للسلك المدني

2021/05/19 | 15:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن حراك تجاه ملف تحويل منتسبي القوات الأمنية من حملة الشهادات للسلك المدني.

وقال عضو اللجنة نعيم الگعود للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، أن "الكثير من منتسبي الشرطة والجيش لديهم شهادات عليا من الاختصاصات كافة"، مبينًا أن "تحويل حملة الشهادات لم يُفعَّل حتى الآن".

وأضاف أنَّ "اللجنة ستكون لها زيارة لوزارتي الدفاع والداخلية لمتابعة هذا الملف وتنفيذه"، مشيرًا إلى أن "هذا الملف مهم جدًا والوزارات الأمنية بحاجة إلى تلك الكفاءات لخدمة وزاراتهم".

بدوره، شدد عضو اللجنة بدر الزيادي على " ضرورة تطبيق فقرة تحويل حملة الشهادات العليا من السلك العسكري إلى المدني".

وأكد أن "الوزارتين الأمنيتين شكلتا لجانًا لتحديد الأسماء الراغبين بالتحويل"، موضحًا أنَّ "لجنة الأمن سوف تتابع تطبيق القانون في الوزارات الأمنية".

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