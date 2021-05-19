أسعار الذهب في مصر تتراجع 3 جنيهات للجرام خلال تعاملات الأربعاء

2021/05/19 | 15:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - عبدالله بدير: قال نادي نجيب السكرتير العام لشعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية المصرية، إن أسعار الذهب تراجعت 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بتراجع سعر الأوقية عالمياً إلى 1858 دولاراً.وأضاف نجيب لـ"مباشر"، أن سعر الذهب …

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