رونالدو يوجه رسالة قوية إلى مبابي وهالاند

2021/05/19 | 15:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سيطر كريستيانو رونالدو، إلى جانب ليونيل ميسي، على كرة القدم العالمية لمدة عقد، وبناء على هذه التجربة، قدم البرتغالي النصيحة لكيليان مبابي، وإيرلينغ هالاند.وأبدى رونالدو رأيه في التنافس بين الفرنسي مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والنرويجي هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، اللذين قد يخلفا التنافس الثابت بين الأرجنتيني ميسي والنجم البرتغالي رونالدو.وعن […]

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