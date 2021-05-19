الدفاع المدني يتدخل ويخمد نيران التهمت بستان كبير في ديالى (صور)

2021/05/19 | 15:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، اخماد حريق داخل بستان في محافظة ديالى.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آيار 2021)، إن "فرق اطفاء مركز دفاع مدني الخالص يخمدون حادث حريق نشب في بستان في قضاء الخالص / منطقة گصب وبسرعة ومهنية عاليتين مما ادى الى تقليل حجم الخسائر المادية وحال دون توسع النيران الى البساتين المجاورة".

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