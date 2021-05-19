2021/05/19 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، بإخضاع منتسبيها لأخذ لقاح كورونا.

ووفقا لكتاب صادر عن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وجهه إلى وزارة الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات، أن “رئيس مجلس الوزراء، وجه الوزارات والأجهزة الأمنية والاستخبارية، باخضاع منسوبيها للقاح ضد فيروس كورونا”.

التالي

منذ 5 ساعات

الكاظمي يوجه بتذليل العقبات التي تواجه فلاحي واسط

منذ 5 ساعات

بلاسخارت: لا يجوز تقسيم كردستان بين “الأخضر والأصفر”

منذ 5 ساعات

الكاظمي: الاعتماد على النفط بشكل كلي تحول الى جاذب للفساد

منذ 5 ساعات

بارزاني: دستور الإقليم يجب أن يحمي حقوق جميع مكونات كردستان

منذ 7 ساعات

الكاظمي يصل الى واسط

منذ 20 ساعة

صالح والكاظمي يبحثان ملف الانتخابات وتعزيز سلطة الدولة

منذ 20 ساعة

شرطة الانبار توضح تفاصيل لقاء الكاظمي مع قائد شرطة المحافظة

منذ 23 ساعة

الزراعة النيابية تحذر: الاهوار في طريقها الى الجفاف

منذ 23 ساعة

الحلبوسي يتلقى دعوة من نظيره الايراني للمشاركة في اجتماع استثنائي لدعم القضية الفلسطينية

منذ 24 ساعة

الكاظمي يؤكد سعي العراق لتعزيز العلاقة مع الناتو

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية بإخضاع منتسبيها لأخذ لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية بإخضاع منتسبيها لأخذ لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).