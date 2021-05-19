مقتل شيخ عشيرة في الفلوجة

2021/05/19 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني مطّلع، الأربعاء ، بمقتل أحد مشايخ الفلوجة، على يد أبناء عمومته، في محافظة الأنبار.

وقال المصدر أن “مشاجرة حدثت بين أبناء عمومة بمنطقة النساف في الفلوجة، تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “المشاجرة اسفرت عن مقتل الشيخ فيصل عبد حمد”، مبيناً أن “الشجار حصل نتيجة خلافات عائلية قديمة”.

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