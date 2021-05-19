2021/05/19 | 15:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ جني محصولين في اقليم كوردستان، فيما اشاد مزارعون بقرار فرض ضرائب على المنتوج المستور.

وقال اسماعيل محمد المتحدث الرسمي باسم مديرية الزراعة في كرميان لـPUKmedia: ان جني محصول الطماطم بدأ اليوم، بمناطق خانقين في مساحة تقدر بـ 58 دونما، وتضم انواع مختلفة من الطماطم.



اعرب مزارعون يوم الاربعاء.

واضاف: ان المزارعين اعربوا عن سرورهم بقرار وزارة الزراعة في اقليم كوردستان، بشأن الضرائب على الطماطم المستور، مؤكدا ان القرار بمحله ويصب لصالح المزارعين كما يدعم المنتوج المحلي.

على صعيد متصل، قال عبدالوهاب كمال مدير زراعة بردرش لـPUKmedia: ان موسم جني بمحصول البطاطا بدأ اليوم، موضحا، ان 14 آلاف طن من المحصول تم زراعته في منطقة شهيرة به.

واضاف: ان انتاج محصول البطاطا قد يصل الى 160 الف طن خلال العام الجاري، لافتا الى ان 5 مخازن لحفظ البطاطا في بردرش، ومن المقرر فتح 12 مخزنا جديدا في المنطقة.

PUKmedia خاص

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء جني محصولين في اقليم كوردستان ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء جني محصولين في اقليم كوردستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).