وزارة التربية تعلق بشان انهاء العام الدراسي

2021/05/19 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت وزارة التربية، الاربعاء، صدور قرارات بشأن العام الدراسي، فيما اشارت الى ان اجتماعا مرتقبا سيعقد الاسبوع المقبل حول انهاء العام الدراسي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح تابعه NRT عرببية، (19 آيار 2021)، ان "ما نشر بشان احتساب درجة نصف السنة كنتيجة نهائية وتحديد مواعيد الاختبارات والامتحانات، هي اخبار عارية عن الصحة"، مبينا ان "الاسبوع المقبل سيشهد اجتماعا لتبادل وجهات النظر والوصول الى الية انهاء العام الدراسي وتحديث جداول الامتحانات النهائية".

واضاف ان "ابواب وزارة التربية مفتوحة للنقاشات مع لجنة التربية النيابية التي تمثل السلطة التشريعية كما انها مفتوحة ايضا لنقابة المعلمين"، مشيرا الى انه "لايمكن الترشيح والتكهن بالقرارات التي ستصدر كون الموضوع مرتبط بالموقف الوبائي وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، لان الظرف استثنائي والقرارات قابلة للتغيير".

وتابع فاروق ان "القرارات ممكن ان تكون آنية"، موضحا ان "انخفاض اعداد الاصابات ايجابي لكن يجب على الجميع الالتزام بالاجراءات الوقائية والضوابط الصادرة من وزارة الصحة واللجنة العليا".

من جانبه، اكد مدير تربية بغداد الكرخ الثالثة/ عضو هيأة الرأي سعد الربيعي لوكالة الانباء العراقية (واع) ان "هيأة الرأي في وزارة التربية لم تجتمع بعد، ولم تصدر اي ورقة بشأن العام الدراسي الحالي"، لافتا الى ان "ما اشيع هو مجرد مقترحات قدمت من لجنة التربية النيابية سيتم مناقشتها في الاجتماع المرتقب لهيأة الرأي".

واوضح ان "هيأة الرأي سوف تجتمع مع بدء الدوام الرسمي مطلع الاسبوع المقبل".

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