باريس: معرض استثنائي يكرم أيقونات الفن في العالم العربي في القرن العشرين

2021/05/19 | 15:37 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نستعرض مع ليانا صالح في هذه الحلقة من "ثقافة" المواضيع التالية: لبنان في إطار وسائل التعبير الازمات السياسية والاقتصادية، نجحت جمعية فنية في جمع عدد من فناني الشارع الذين عكسوا ما يعانيه اللبنانيون من خلال الرسم على الجدران.



العراق: تواصل دار المخطوطات العراقية وجهات محلية عدة عملها في صيانة وترميم المخطوطات التاريخية والتراثية.



مصر: المتحف القومي للحضارة يفتح أبوابه أمام الزائرين الراغبين في التعرف على نماذج لآثار الحضارة المصرية كاملةً.



باريس: معرض استثنائي يكرم أيقونات الفن في العالم العربي ويعود على تاريخهن وإرثهن الذي شكل هوية الفن في العالم العربي في القرن العشرين.

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