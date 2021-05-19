اشتباكات القصور الرئاسية.. وزير الدفاع العراقي يكشف سبب إقالة قائد عمليات البصرة

2021/05/19 | 15:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الأربعاء، أن السبب الذي دفع لإقالة قائد عمليات البصرة السابق من منصبه هو نتيجة محاولته حل "مشكلة" القصور الرئاسية على الطريقة "العشائرية".

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