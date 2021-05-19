الملكة إليزابيث تصبح جدة للمرة الثانية عشرة

2021/05/19 | 15:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ستصبح الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، جدة كبرى للمرة الثانية عشرة، بانتظار ولادة حفيدتها بياتريس مولودها الأول.ووفقا لبيان صادر عن قصر باكنغهام، اليوم الأربعاء: “يسعدنا أن نعلن أن العائلة المالكة تتوقع مولودًا هذا الخريف.العائلتان مسرورتان للغاية بالخبر المفرح”.وتزوجت الأميرة بياتريس وهي الابنة الكبرى للأمير أندرو ودوقة يورك سارة، في تموز/ يوليو […]

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