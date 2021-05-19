الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تمارس “إرهاب دولة وجرائم حرب”

2021/05/19 | 15:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة/المركز الخبري الوطني أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تمارس “إرهاب دولة وجرائم حرب” بحق الفلسطينيين.وقال عباس، في كلمة خلال جلسة طارئة للبرلمان العربي في القاهرة تابعها “المركز الخبري الوطني”: “إن […]

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