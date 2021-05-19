2021/05/19 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت,-(أ ف ب) – أثارت التوتّرات الأخيرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية على وقع التصعيد الدامي في قطاع غزة، تساؤلات عما إذا كان حزب الله بصدد المغامرة بفتح جبهة جديدة مع خصمه اللدود، لكن محللين يعتبرون أن الظروف غير مؤاتية لأي تصعيد حالياً.وما لم تبادر اسرائيل المنهمكة حالياً بخوض أخطر صراع داخلي منذ العام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محللون : حزب الله تحت المجهر في جنوب لبنان لكن التصعيد مع اسرائيل مستبعد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محللون : حزب الله تحت المجهر في جنوب لبنان لكن التصعيد مع اسرائيل مستبعد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).