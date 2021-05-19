انقسامات في ألمانيا حول إرث ميركل الدبلوماسي.. والسبب روسيا والصين

2021/05/19 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين(أ ف ب) – تبرز خلافات عميقة خصوصا حول روسيا والصين بين المرشحين الأوفر حظا لخلافة أنغيلا ميركل، وهما المدافعة عن البيئة آنالينا بربوك والمحافظ أرمين لاشيت، فهل يغيران الإرث الدبلوماسي للمستشارة الألمانية أو يسيران على خطاها.قبل خمسة أشهر من الانتخابات التي ستنهي عهد ميركل، أظهرت استطلاعات الرأي أن المرشحَين وكلاهما يؤمن بأوروبا، […]

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