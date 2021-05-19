الكهرباء تكشف نتائج زيارة الوزير إلى إيران.. قدم مقترحات تتعلق بالديون والغاز

2021/05/19 | 15:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة الكهرباء، الأربعاء، عن نتائج زيارة الوزير ماجد مهدي الى ايران، فيما أشارت إلى مساعٍ حكومية لتأهيل حقول الغاز الوطني.

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وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (19 آيار 2021)، إنَّ "زيارة الوزير ماجد حنتوش الى ايران كانت بتكليف حكومي لبحث ملف اطلاقات الغاز مع الجانب الايراني المتفق عليها، والتي تتناسب مع حاجة الكهرباء والديون".

واضاف أن "الوزارة عرضت على ايران جدولة ملف الديون بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي"، مبيناً أنَّ "المقترحات التي قُدِّمت في طور الدارسة من قبل الجانب الايراني".

وتابع ان "العراق يحتاج الى نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز في فصل الشتاء و70 مليون متر مكعب آخر في الصيف لأن هناك ذروةً واحمالاً وزيادة طلب على الطاقة في الصيف".

واكد موسى أنَّ "هناك تعاوناً كبيراً من وزارة النفط لتوفير الغاز الوطني"، لافتاً الى أنَّ "إنتاج وزارة النفط من الغاز لا يكفي لسد الحاجة من الكهرباء".

وأشار الناطق باسم الوزارة الى أن "الحكومة ماضية بتأهيل حقول الغاز الوطني".

يذكر ان وزير الكهرباء ماجد حنتوش زار في الثاني من ايار الحالي، العاصمة الايرانية طهران وبحث مع نظيره الإيراني علي رضا اردكانيان التعاون في مجال الطاقة والغاز.

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