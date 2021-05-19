روسيا: نرفض مقتل المزيد من المدنيين في غزة

2021/05/19 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الخارجية الروسية إن مسؤولاً روسياً بارزاً أكد للسفير الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن أي خطوة أخرى تؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى المدنيين في غزة، مرفوضة.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من اليوم أنها لا تملك جدولاً زمنياً لإنهاء الأعمال القتالية مع غزة، في حين يواصل جيشها قصف القطاع، وتطلق حركة حماس التي تحكم غزة المزيد من الصواريخ عبر الحدود.

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