2021/05/19 | 15:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء، خلال برقية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة، لرحيل السياسي الكوردي المناضل نوشيروان مصطفى، المنسق العام لحركة التغيير.

وجاء في البرقية: "قبل 4 سنوات فقدت كوردستان احدى رموز الثورة الجديدة وقائدا مناضلا، وكنزا سياسيا ثمينا وكاتبا بارزا.

لن ننسى الدور التأريخي لكاك نوشيروان في نشأة الاتحاد الوطني الكوردستاني وايقاد شعلة الثورة الجديدة لشعبنا، وننظر اليه بعين الاعتبار, ونثمن جهوده من اجل الاصلاح وتحقيق حياة جديرة لجماهير شعب كوردستان.

ان رحيل القائدين المناضلين فقيد الامة مام جلال ونوشيروان مصطفى، ترك فراغا كبير في المكانة السياسية الكوردية، الا ان السير على نهجيهما مستمر، واليوم نحن نعمل على في المضي على مسير تلك القافلة.

نجدد العهد بحمل شعلة خدمة الشعب، الاصلاح، وحدة الصف والوئام.



وان تشكيل تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير لغوض الانتخابات المقبلة، كان لاجل هذا الغرض.



سنخطو معا الخطوات الجدية نحو وحدة الصف الوطني، تقديم الخدما للمواطنين بشكل اكبر والعمل على تقوية موقع اقليم كوردستان.

ان تأمين معيشة مستحقة وجديرة لشعب كوردستان الابطال، كان حلما تأريخيا للمام ورفيقه كاك نوشيروان، وان تحقيق هذا الحلم مسؤولية وطنية وتاريخية تقع على عاتقنا لنقدمه هدية لارواح هذين القائدين الباسلين وجميع الشهداء الذي ضحوا بدمائهم من اجل ارض كوردستان الطاهرة.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بافل طالباني: المضي على نهج مام جلال ونوشيروان مصطفى) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بافل طالباني: المضي على نهج مام جلال ونوشيروان مصطفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).