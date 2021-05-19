لندن تنتخب صادق خان مرة أخرى

2021/05/19 | 16:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد سكان العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي انتخاب المواطن المسلم ذو الأصول الباكستانية، صادق خان، عمدة لمدينتهم للمرة الثانية.وكان المحامي السابق المتخصص في حقوق الإنسان قد فاز بالمنصب للمرة الأولى في عام 2016.

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