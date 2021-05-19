2021/05/19 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن مساعي هيئة النزاهة لتوسيع صلاحياتها لتشمل ملاحقة الفاسدين الهاربين في دول الجوار.

عضو اللجنة طه الدفاعي، قال ان قانون هيئة النزاهة تم تعديله قبل سنة بإجراء إضافات عليه منها الثراء على حساب المال العام، ومن أين لك هذا، مبينا ان هيئة النزاهة تسعى لتوسيع صلاحيتها لتشمل الهاربين الفاسدين الى دول الجوار حيث ستتم مفاتحة الأمم المتحدة للتعاون معها في مكافحة الفساد وإجراء تسوية مع المفسدين وسرَّاق المال العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية: توسيع في صلاحيات هيئة النزاهة ليشمل الفاسدين الهاربين في دول الجوار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية: توسيع في صلاحيات هيئة النزاهة ليشمل الفاسدين الهاربين في دول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).