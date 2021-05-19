2021/05/19 | 16:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، عن القبض على ستة إرهابيين في كركوك.وقالت الوكالة في بيان إنه “من خلال المتابعة المستمرة للأهداف المطلوبة والصادرة بحقهم مذكرات قبض من عناصر عصابات داعش الارهابية وباشراف ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات، تمكنت مفارزها من القاء القبض على ستة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات: القبض على 6 أرهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات: القبض على 6 أرهابيين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).