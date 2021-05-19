فلسطين، قضية إنسانية بامتياز ولا تقبل المزايدة - عبدالله صالح

2021/05/19 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_صالح بعد طي صفحة اليميني المتطرف دونالد ترامب، جاء بديله ليطرح سياسات مغايرة، شكلا، لسياسات سلفه، هذه السياسات أجبرت دول الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بالأخص السعودية مع حليفاتها و ايران على النزول من الشجرة وفتح باب الحوار بينهما.



نفس هذه السياسات، أجبرت الإرهابي القومي الاسلامي اردوغان المعروف بسياساته البراغماتية، الى الهرولة نحو مصر بعد أن كان قد جعل من تركيا مأوى للإخوان المسلمين الفارين من قبضة ......





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