الصحة تسجل 4609 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/05/19 | 16:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 4609 اصابة بـ وباء كورونا و 5090 حالة شفاء اضافة الى وفاة 40 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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