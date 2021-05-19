تسجيل 4609 اصابات جديدة بكورونا في عموم العراق

2021/05/19 | 16:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل 4609 اصابات جديدة بفايروس كورونا و40 حالة وفاة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تماثل 5090 مصاباً للشفاء.

ادناه الموقف الوبائي كما اعلنته وزارة الصحة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة

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