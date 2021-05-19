الصحة ترد على المطالبات برفع الحظر الجزئي

2021/05/19 | 16:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديوضعت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، شرطاً لمنع دخول العراق بموجة ثالثة من الوباء، فيما ردت على المطالبات برفع الحظر الجزئي في الأيام المقبلة.وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الإصابات بالوباء تراجعت في الأيام الأخيرة ومعها تراجع معدل الداخلين للمستشفيات وهذا يؤكد وجود هبوط بالمنحنى الوبائي للموجة الثانية ونتوقع أن تنخفض أكثر في الأيام المقبلة".وأضاف، أن "السبب المباشر للتراجع الأخير بالإصابات هو إصابة معظم المعرضين للإصابة ولا علاقة للقاح بالتراجع الأخير إذ إن نسبة الملقحين ما زالت قليلة ولا تأثير لها".وأشار إلى إنه "في حال زيادة عدد المتطعمين باللقاح في الأيام المقبلة فحينها بالإمكان أن نمنع الموجة الثالثة من الوباء".وتعليقاً على المطالبات برفع الحظر الجزئي والخشية من تزايد الإصابات قال عبد الأمير، إنه "إذا كان هناك التزام من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية واستمروا عليه فلن نتوقع زيادة بعدد الإصابات وإذا استمرت بالتراجع وتحسن الموقف الوبائي بشكل جيد فهناك خطة لرفع الحظر الجزئي". وبالنسبة لملف اللقاحات المضاد للوباء أشار إلى أن "هناك 3 لقاحات حالياً معتمدة في العراق هي فايزر واسترازينيكا وسينوفارم على اعتبار أن هذه اللقاحات أخذت موافقة من المنظمات العلمية ومنظمة الصحة العالمية, وفي الوقت الحالي لا توجد نية لإدخال لقاح رابع طالما هناك إقبال جيد على اللقاحات الثلاثة".

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