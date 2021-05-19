2021/05/19 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، موقفها بشأن مطالبات برفع الحظر الجزئي في الأيام المقبلة.وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه “المركز الخبري الوطني” إن “الإصابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة توضح موقفها من مطالبات رفع الحظر الجزئي المركز الخبري الوطني.

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